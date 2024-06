Capello: "È un momento molto buono per il calcio italiano, soprattutto questi ultimi due anni"

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Real Madrid, Juventus, Milan, Roma, Inghilterra e Russia, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, al Festival della Serie A a Parma, partendo dal panel dedicato a lui, Sacchi e Ranieri chiamato Legendary Coach: "Mi sembra giusto il titolo, siamo tre allenatori che hanno qualcosa, soprattutto in giro per il mondo: Ranieri un'impresa impossibile, Arrigo portando il Milan dove lo ha portato e io facendo la mia parte come tecnico in Spagna, Inghilterra, Russia e Cina, un giramondo".

Gli allenatori italiani dominano in Europa.

"È un momento molto buono per il calcio italiano, soprattutto questi ultimi due anni. Siamo in competizione con gli spagnoli, che vincono i campionati, in Inghilterra e in Germania, fortunatamente c'è Carletto (Ancelotti, ndr) che tiene alto l'onore in Spagna".

Che pensa di tutti questi cambi in panchina?

"Vedremo qualcosa di diverso, vedremo le capacità di questi allenatori emergenti. I nomi di quelli che hanno vinto però non mi sembrano molto giovani, quelli che hanno più esperienza hanno dimostrato di avere tutta la forza di insegnare calcio".

Chi avrà la sfida più difficile tra Conte e Thiago Motta?

"Entrambi perché Motta deve far tornare la Juventus vincente, non c'è niente da fare, lì partecipare non esiste. Così al Milan e al Real Madrid, quando vinci è qualcosa di normale, non hai fatto un'impresa. Conte deve dare una svegliata ai giocatori che si erano adagiati ed è più interessante. La difficoltà dipenderà dalla squadra che riusciranno a imbastire, ma Conte darà quell'agonismo, quella voglia di vincere ed essere protagonisti a tutti quanti. Credo che Conte sia l'uomo adatto per riportare il Napoli a quel ruolo che aveva dimostrato di poter ricoprire. La convivenza con De Laurentiis sarà difficile però, questo è il tema più importante".