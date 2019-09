Capello: "È un momento no per il Milan, spero possa ritrovare la sua strada già stasera"

Dall'evento Milano City, l'allenatore Fabio Capello, ai microfoni dei media presenti, queste le sue parole sul Milan: "È un momento non molto bello. Positivo solo il primo tempo a Torino. Ci sono dei giovani di prospettiva, Giampaolo ha impiegato un po' troppo tempo ad accorgersi delle potenzialità di chi può fare la differenza. Mi ha sorpreso tutta questa attesa da parte sua. Ora però ha capito. Siamo tutti bravi quando abbiamo grandi giocatori, ma vanno capite le qualità di chi si ha a disposizione. Ammiro Gasperini che invece ha saputo farlo. Spero che da stasera il Milan ritrovi la sua strada. Certo, mi ha fatto male vedere 200 milioni spesi e non un acquisto che sappia fare la differenza. Avrei preferito tre elementi importanti, idonei per uno stadio come San Siro".