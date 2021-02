Capello: "Ibra è un condottiero. Mi ha detto: 'Ho imparato da lei, adesso insegno'"

Fabio Capello, intervistato da Sky Sport, si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, dopo averlo incontrato nella sua visita a Milanello.

Sullo svedese e il passato da suo allenatore: "Ibra è sempre il solito, grande personalità, grande forza, grande qualità. Si sente come un condottiero. A tutti i giocatori ho cercato di dare qualche cosa, secondo le mie idee secondo la professionalità che vedevo nei giocatori. In lui vedevo una grande professionalità, quando vedi un giocatore che può darti molto insisti di più perché vedi miglioramenti giornalieri. Il che ti porta ad essere non più di parte ma più coinvolto. Io assieme ad Italo Galbiati ho cercato di far emergere le qualità del giocatore. Adesso è maturo, sa di non avere più la velocità di una volta, sa quello che può dare e sa quello che deve chiedere. Capisce esattamente quello che deve fare. Questo è molto importante, Pioli lo ha capito e fa sì che tutto avvenga in armonia".

Sulla conversazione odierna con lo svedese: "Mi ha detto: 'Io ho imparato, lei mi ha insegnato, adesso io insegno'".