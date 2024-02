Capello: "Leao gol straordinario ma fa la differenza a ogni tocco palla"

Tra i tanti opinionisti che hanno commentato la gara tra Milan e Atalanta di ieri sera, anche l'ex tecnico del Milan Fabio Capello che sulla Gazzetta dello Sport ha scritto il suo parere questa mattina. A livello generale, l'ex giocatore e allenatore rossonero ha giudicato positivamente la prestazione del Diavolo e in particolare, ovviamente, quella di Rafael Leao autore di un gol bellissimo e di una prestazione da vero campione, anche se poi al Diavolo è mancato il guizzo per portare a casa i tre punti.

Le parole di Fabio Capello su Rafael Leao: "E poi c’è Leao. Con tutto il rispetto per gli altri scesi in campo, il portoghese merita un capitolo a parte. Ha fatto un gol straordinario, ma sarebbe semplicistico fermarci a quella prodezza. Leao fa la differenza a ogni tocco di palla. Salta l’uomo, serve assist, obbliga la squadra avversaria al raddoppio, liberando così spazio ai compagni. In una serata con un Rafa così dominante, non vincere è davvero un peccato".