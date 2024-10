Capello: "Leao soffre anche in nazionale, fa il compitino. Vuol dire che quando c'è la grande partita..."

Notte di Champions League, gli occhi sono tutti puntati, giustamente, su Rafa Leao, numero 10 del Milan. Fabio Capello, nel pre partita di Leverkusen-Milan su Sky Sport, ne parla così:

"Tutti speravano che maturasse, ha fatto due ottimi campionati precedenti e ora è partito molto male, non si è ancora mostrato come tutti speravano. Sarebbe ora che esplodesse, ma proprio durante la partita, non solo quando ha la palla tra i piedi. Anche quando gioca in nazionale è timido, non gioca con la stessa naturalezza di quando gioca contro squadre non di prima fascia. Fa il compitino. La maglia della nazionale è pesante e lui la soffre. Vuol dire che quando c’è la grande partita…".