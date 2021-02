Capello: "Non ho mai visto giocare una squadra così bene quest’anno come ha fatto lo Spezia con il Milan"

Fabio Capello, ospite della trasmissione Club su Sky, ha parlato della partita Spezia-Milan che ha visto i rossoneri sconfitti per 2-0. Capello ha detto: “Non ho mai visto giocare una squadra così bene quest’anno come ha fatto lo Spezia con il Milan. Anche quando erano in vantaggio, sono andati avanti ad attaccare. Tutti giocatori in grande condizione fisica con capacità di palleggio. Lo Spezia contro il Milan ha fatto una partita fantastica, da far vedere ai bambini”.