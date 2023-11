Capello: "Preferisco nettamente Adli a Krunic. L'assenza di Leao è grave"

Il Milan si gioca tanto in questa serata di Champions League contro il Borussia Dortmund. L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato dell'assenza di Leao, che sarà sicuramente un tema: "L’assenza di Leao è molto grave. Un giocatore che fa la differenza soprattutto contro una difesa, quella del Dortmund, che non è grandissima. Sarebbe stato molto importante. Ci auguriamo che nonostante l’assenza il Milan possa ripartire velocemente".

Poi il suo parere sulla scelta di Yacine Adli al posto di Rade Krunic, come regista del centrocampo: "Preferisco nettamente Adli a Krunic: il centrocampista guida la squadra e deve avere una giocata importante. Adli mi piace perché gioca la palla in verticale e in questo momento il Milan ha bisogno di questo"