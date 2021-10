Capello: "Scudetto? Non è una lotta a due, è ancora presto per parlarne"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Show, l’allenatore Fabio Capello analizza così Inter-Juventus: “Non è possibile vedere quattro allenatori espulsi in una giornata, è l’unico posto al mondo in cui succede. Evidentemente qualcosa si è rotto nel rapporto tra allenatori e arbitri. Fischiando costantemente trasmettono ansia, interrompono troppo il gioco. Lotta a due? No, è ancora troppo presto. Poi abbiamo visto che le squadre impegnate in coppa possono pagare qualcosa. L’Inter io la vedo più che mai in corsa per lo Scudetto. Il Napoli comunque resta secondo me la squadra più pericolosa”.