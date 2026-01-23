Capello su Leao e Pulisic: "Nessuno dei due è Lautaro e si vede"

Il big match tra Roma e Milan, insieme a quello tra Juve e Napoli, colorerà e accenderà il 22° turno del campionato di Serie A Enilive questa domenica: le due partite arriveranno una in fila all'altra e saranno di un'importanza monumentale per le stagioni di tutte e quattro le squadre coinvolte. Un grande doppio ex rossonero e giallorosso come Fabio Capello, che ha fatto la storia soprattutto da tecnico milanista, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per offrire il suo punto di vista sulla sfida di domenica sera.

Il commento di Fabio Capello sul ruolo di Rafael Leao e Christian Pulisic: "Sono attaccanti a cui piace svariare, arretrare o allargarsi per ricevere palla e creare. Pulisic sa muoversi un po' meglio in area, mentre Leao sta imparando adesso. Nessuno dei due è però Lautaro e si vede... Leao non sta bene? Si capiva. Non riusciva a cambiare ritmo. Quando ha avuto la possibilità di andare in profondità, come piace a lui, andava alla velocità degli avversari. Inusuale per Leao"