Capello sugli applausi a Tonali: "Donnarumma è andato via a parametro zero, è questa la differenza sostanziale"

L'ex allenatore rossonero, Fabio Capello, ha parlato dell'accoglienza per Tonali, diversa rispetta a quella per Donnarumma. Ecco la spiegazione a Sky di Capello: "Donnarumma è andato via a parametro zero, è questa la differenza sostanziale. L'addio di Tonali ha invece permesso al Milan di investire tanto sul mercato: per questo motivo lui è applaudito e Donnarumma fischiato", ha aggiunto Fabio Capello.