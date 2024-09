Capello: "Theo e Leao hanno dato l'idea di essere due bambini capricciosi"

vedi letture

A distanza di tre giorni e con le parti coinvolte che si trovano attualmente in tre punti diverse dell'Europa, il rifiuto di Theo e Leao di partecipare al cooling break e ascoltare le direttive di Paulo Fonseca, fa ancora tanto discutere nonostante sia il terzino francese che il mister lusitano abbiano gettato acqua sul fuoco. A commentare ci ha pensato anche Fabio Capello, ex allenatore rossonero, che ha proposto un pezzo di commento sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Questo il giudizio di Fabio Capello sul gesto del cooling break di Theo e Leao: "L’atteggiamento di Theo e Leao non mi è piaciuto. Con quel gesto del cooling break hanno dato l’idea di essere due bambini capricciosi. Se fosse capitato a me, ne avrei parlato il giorno dopo in ufficio, magari con entrambi, e soprattutto senza l'intervento della società. Queste cose devono risolversi nello spogliatoio. La loro è stata una mancanza di rispetto verso i compagni che invece sono andati in panchina a parlare con l’allenatore".