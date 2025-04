Capitolo direttore sportivo: piace sempre l'ex Lazio Igli Tare

Il Corriere dello Sport ha questa mattina fatto il punto sul casting per il direttore sportivo che il Milan sta portando avanti da oramai qualche mese. L'ex Lazio Igli Tare resta uno dei papabili candidati a questa importante poltrona, ma nonostante il secondo incontro andato in scena con l'amministratore delegato Giorgio Furlani negli scorsi giorni (LEGGI QUI) la fumata bianca non è ancora arrivata.

Il dirigente albanese non è ovviamente l'unico profilo che la società rossonera starebbe valutando. Il fatto è che tutti gli altri sotto contratto con altre società (vedi D'Amico con l'Atalanta) e fino alla fine del campionato non potranno trasferirsi al Milan. Una volta definito questo discorso, successivamente si procederà all’individuazione del nuovo allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceiçao e poi a trattare tutti i casi spinosi del mercato, come il rinnovo di Maignan e Theo Hernandez.