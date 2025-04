MN - Nuovo DS Milan: positivo l'incontro con Tare. A breve la decisione definitiva

vedi letture

Incontro positivo tra Giorgio Furlani e Igli Tare. Contrariamente alle smentite di rito, oggi c’è stato il secondo capitolo dei colloqui tra l’amministratore delegato del Milan e il direttore sportivo albanese che stando a quanto appreso da MilanNews.it da fonti vicine al club, sarebbe stato positivo ma, come raccontato ieri, non ancora risolutivo. Si sarebbero toccati nuovamente anche aspetti tecnici, il che fa pensare anche a possibili discussioni sui profili degli allenatori per il dopo Conceiçao (Allegri, Italiano e Gasperini i tre nomi più papabili).

Nuovo ds Milan: decisione a breve

Il casting per il nuovo ds milanista è entrato nelle battute finali, perché la decisione verrà presa entro breve. I tempi sono ormai maturi e la programmazione della prossima stagione dovrà iniziare non appena sarà eletto il successore di Ricky Massara come ruolo e figura operativa visto che, nei due anni passati, Antonio D’Ottavio ha ricoperto quel ruolo senza però esser mai legittimato pubblicamente con annunci o apparizioni pubbliche con quella carica.

Nuovo ds Milan: D’Amico ancora in corsa

L’altro nome oltre a quello di Igli Tare per la poltrona di nuovo direttore sportivo del Milan è quello di Tony D’Amico dell’Atalanta, molto stimato in quel di Casa Milan ma legato alla Dea da un contratto fino al 30 giugno 2027. Un fattore non da poco perché per cercare di portarlo in rossonero, il Milan dovrebbe intavolare una trattativa con l’Atalanta, che già nelle passate settimane ha fatto trasparire un certo sgradimento verso i rumors legati al futuro del suo ds lontano da Bergamo.