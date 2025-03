Capozucca: "Parla la carriera per Allegri. In un anno difficile per la Juve l'ha riportata in Champions e vinto la Coppa Italia"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il dirigente Stefano Capozucca.

Si prevedono grandi movimenti sulle panchine di Serie A:

"Il Milan penso che cambi sicuro, poi il Napoli dipenderà anche dal finale di campionato. Il Napoli, se l'Inter inciampa a Bergamo, diventa la favorita n.1 per lo Scudetto. Ho visto poi il calendario, il Napoli non ha un grande finale e non ha le coppe. Però vedremo, già domenica c'è un appuntamento cruciale per il titolo. Tornando alle panchine, il resto si vedrà. Se Conte vince, non credo vada via. Gasperini dipenderà da tante cose".

Galeone ha detto che in due anni Allegri può riportare il Milan a vincere lo Scudetto:

"Parla la carriera per Allegri. In un anno difficile per la Juve l'ha riportata in Champions e vinto la Coppa Italia comunque".

Roma, qual è il segreto di Ranieri?

"Per quello che ho sentito dire, a Cagliari mi hanno detto che ha un grande potere, fa star bene tutti, specialmente chi non gioca. E non è un privilegio da poco. E' una dote importante. Vedo che a livello emotivo ha trasformato Dybala, lo ha fatto nel momento in cui aveva bisogno di una spinta in più".