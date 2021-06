Caratteristiche ed esperienza, Giroud è l'uomo giusto per l'attacco di Pioli

In attesa della maturazione di Leao, il Milan ha bisogno di un altro attaccante per rendere competitiva la rosa, al di là delle prospettive di rendimento di Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il francese Olivier Giroud, primo nome sul taccuino di Maldini e Massara, è il giocatore giusto, per caratteristiche ed esperienza, per variare le possibilità della squadra di Pioli in zona gol.