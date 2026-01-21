Cardinale a Milano: il Milan resta centrale negli interessi di RedBird con un impegno di lungo periodo

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale è a Milano per una serie di incontri già programmati anche in Europa. Oggi è a Milanello insieme all'ad Giorgio Furlani, a Zlatan Ibrahimovic e il ds Igli Tare. Vedrà Massimiliano Allegri e la squadra. Poi andrà a Casa Milan per incontrare anche il presidente Scaroni e tutti i dirigenti.

Occasioni per fare il punto sulla stagione del Milan che vede i rossoneri al secondo posto a 3 punti dalla vetta e il progetto stadio che si avvicina. La visita di Cardinale mira a confermare che il rapporto con i dirigenti è continuo e strutturato e che c'è piena unità d'intenti. Il Milan, secondo quanto si apprende, resta centrale negli interessi di RedBird con un impegno di lungo periodo. (ANSA).