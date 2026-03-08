Cardinale a San Siro per il Derby: inquadrato a bordocampo con Ibrahimovic

Come anticipato, il numero uno di RedBird Gerry Cardinale è a San Siro per assistere al Derby tra Milan ed Inter. Nella giornata di ieri Cardinale è stato a Milanello a far visita a squadra e dirigenza, mentre poco fa è stato inquadrato da DAZN a bordocampo, zona posti speciali di fianco alle panchine, insieme al Senior Adivsor di RedBird Zlatan Ibrahimovic.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, C. Augusto, Darmian, Dumfries; Çalhanoğlu, Diouf, Frattesi, Sučić; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.