Cardinale atteso a Casa Milan: ecco chi incontrerà. Domenica non sarà a Roma

Dopo essere stato a Milanello questa mattina, Gerry Cardinale è atteso a Casa Milan dove incontrerà il presidente rossonero Scaroni, il CFO Cocirio e il CRO Oettle. Lo riferisce Luca Bianchini, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X che aggiunge che ad oggi non è prevista la presenza dl numero uno di RedBird domenica sera all'Olimpico per Roma-Milan.

Ecco il post: "Gerry Cardinale, dopo gli incontri con Furlani e Allegri a Milanello, è atteso a Casa Milan. In programma meeting con il presidente Scaroni, il CFO (direttore finanziario) Cocirio e il CRO (responsabile dei ricavi) Oettle. A oggi, secondo i programmi, non sarà a Roma domenica".