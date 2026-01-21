Cardinale atteso a Casa Milan: ecco chi incontrerà. Domenica non sarà a Roma
Dopo essere stato a Milanello questa mattina, Gerry Cardinale è atteso a Casa Milan dove incontrerà il presidente rossonero Scaroni, il CFO Cocirio e il CRO Oettle. Lo riferisce Luca Bianchini, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X che aggiunge che ad oggi non è prevista la presenza dl numero uno di RedBird domenica sera all'Olimpico per Roma-Milan.
Ecco il post: "Gerry Cardinale, dopo gli incontri con Furlani e Allegri a Milanello, è atteso a Casa Milan. In programma meeting con il presidente Scaroni, il CFO (direttore finanziario) Cocirio e il CRO (responsabile dei ricavi) Oettle. A oggi, secondo i programmi, non sarà a Roma domenica".
Gerry Cardinale, dopo gli incontri con Furlani e Allegri a Milanello, è atteso a Casa Milan.— luca bianchin (@lucabianchin7) January 21, 2026
