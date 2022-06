Caressa al Pengwin: "Maignan una sicurezza. Lui e Leao i più decisivi per lo scudetto del Milan"

Intervenuto su YouTube e Twitch al programma Kickoff condotto da Pengwin, uno dei migliori Tipster in Italia, nel format "Caressa vs Pengwin", Fabio Caressa, noto telecronista di Sky, ha parlato così di Mike Maignan: "Lui e Leao i due più decisivi per lo scudetto, una sicurezza. Quando il portiere si alza in piedi negli ultimi 3 minuti nelle partite che vinci 1-0, arriva il traversone, si alza e la blocca, lo stadio applaude e tutti esultano, di quel portiere ti fidi. Se ti fidi del portiere hai sempre qualcosa in più da dare".