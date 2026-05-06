Caressa è sicuro: “Il Milan stava overperformando, il calo è normale”

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Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato il momento che sta vivendo il Milan in questo finale di stagione, analizzando dei dati interessanti. Queste le sue parole:

"Il Milan non è cresciuto, obiettivamente è molto deludente, è una squadra che non è cresciuta. Abbiamo fatto vedere dei numeri interessanti secondo me al club domenica sera. Abbiamo fatto vedere che nella prima parte del campionato, quando il Milan era insomma vicino alla vetta, stava in realtà overperformando. Questo è dedicato a quelli che dicono che i numeri non sono importanti al calcio. Cioè i numeri del Milan tra la prima e la seconda fase di campionato non è che siano tanto cambiati, sono cambiati gli effetti dei numeri, cioè faceva molti più punti degli X point, cioè dei punti che avrebbe meritato nella prima parte per, diciamo, gioco espresso, per le occasioni create. Nella seconda parte ne sta facendo un po' di meno, ma la media è quella giusta rispetto agli expected points e questo vuol dire che sul lungo periodo comunque questi sono dati da tenere in considerazione perché se tu hai la fortuna di overperformare soprattutto nel periodo iniziale dell'anno, poi devi migliorare per riavvicinare gli expected points, cioè quello che crei a quello che hai ottenuto, altrimenti il calo non può non avvenire, è un dato statistico".