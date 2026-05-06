Pedullà critica il Milan: "Senza un feeling totale il problema non è soltanto andare in Champions (già lo è...) ma tutto il resto.."

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Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto così a Sportitalia. Le sue parole sulla particolare e controversa situazione del Milan, sempre più in un caos totale soprattutto fuori dal campo.

MILAN - E' CAOS TOTALE

"Il Milan è talmente spaccato fuori dal campo che ognuno ragiona a modo suo. L'ultimo like di Igli Tare su dichiarazioni di Fedele Confalonierinei riguardi di Gerry Cardinale e Giorgio Furlani non è bello. Il fatto di averlo rimosso rende l'idea di quanti scogli ci siano dentro l'arcipelago rossonero, esattamente dentro il palazzo rossonero. E senza un feeling totale il problema non è soltanto andare in Champions (già lo è...), ma tutto il resto..".