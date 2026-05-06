Pellegatti avvisa: “Milan-Atalanta partita più importante per i prossimi 3-4 anni”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la prossima partita del Milan che vede i rossoneri ospitare a San Siro l'Atalanta di Palladino. Queste le sue parole:

"È un momento, direi, decisivo. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Milan-Atalanta non è solo una partita di calcio, ma è la partita più importante per i prossimi 3-4 anni. Non sto esagerando. Chiaro che poi il Milan avrebbe ulteriori prove d'appello a Genova e contro il Cagliari, ma il futuro del Milan passa attraverso Milan-Atalanta. Se il Milan non batterà l'Atalanta e le altre squadre come Roma e Juventus si avvicineranno, certo ci mancherebbero sempre sei punti, ma la situazione diventerebbe pesantissima. Pesantissima per il presente, pesantissima per il futuro. Non andare in Champions League significherebbe ancora una volta un mercato con spese limitate, con difficoltà nel reperire i giocatori che non vogliono ovviamente, o meglio, che preferiscono giocare la Champions League".