Compagnoni: "Il Milan è in caduta libera, ma con una vittoria probabilmente ce la farà ad andare in Champions"

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Maurizio Compagnoni, giornalista, si è così espresso su Radio Marte sulla corsa Champions: “Non ci credo neanche se lo vedessi… Mi riferisco a Conte che accetta a Napoli un progetto con investimenti sui giovani, svecchiando la rosa e tagliando il monte ingaggi. Il tecnico leccese è per definizione un allenatore vincente con gli ‘istant-team’. Poi tutto è possibile… Il campionato del Napoli è positivo, arrivare secondi dopo tutti gli infortuni subiti non è una conquista scontata e facile da raggiungere”.

Dopo l’ultima giornata le dinamiche per la qualificazione in Champions sono cambiate. A parte ovviamente l’Inter e lo stesso Napoli (qui il resoconto del pari di Como), gli altri due posti sono in bilico. Ci sono diversi ‘nodi’. Il Milan è in caduta libera e domenica sfida l’Atalanta: con una vittoria probabilmente ce la farà, avendo 3 punti di vantaggio sulla Roma. La Juventus è invece più a rischio, perchè giocherà a Lecce e poi, all’ultima giornata, nel sentito derby di Torino. Anche la Roma ha il derby, tra due giornate, ma avrà il vantaggio di sfidare la Lazio 4 giorni dopo la finale di Coppa Italia. E’ tutto da verificare”

ALLEGRI CAMBIA CONTRO L'ATALANTA

Dopo il ko del Mapei Stadium, Massimiliano Allegri non ha usato grandi giri di parole e ha definito la prestazione del suo Milan contro il Sassuolo come la peggiore della stagione. Contro i neroverdi non si è salvato praticamente nessuno e per questo, in vista della gara casalinga di domenica contro l'Atalanta, il tecnico livornese sta pensando a cambiare qualche uomo per dare un po' di freschezza in più alla squadra rossonera. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che contro i bergamaschi mancheranno sicuramente l'infortunato Luka Modric e lo squalificato Fikayo Tomori. A prendere il posto quest'ultimo sarà Koni De Winter, che completerà la difesa a tre milanista con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Novità anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek dovrebbe avere una chance dal primo minuto come mezzala destra dopo diverso tempo: l'inglese non gioca infatti titolare dal 22 febbraio contro il Parma. Rispetto a Reggio Emilia, dove Ardon Jashari aveva sostituito l'infortunato Modric, in cabina di regia potrebbe trovare invece spazio Youssouf Fofana. Per quanto riguarda le corsie esterne, a sinistra ci sarà il ritorno di Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, mentre a destra sono in ballottaggio Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. In avanti, infine, accanto a Rafael Leao, non ci sarà né la conferma di Christopher Nkunku come al Mapei Stadium, né il ritorno da titolare di Christian Pulisic, ma potrebbe esserci Santiago Gimenez.