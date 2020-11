Carlo Nesti: “Milan: decisivo il ravvedimento di Gazidis”

Il ravvedimento di Gazidis, quando il Milan cominciava a decollare, verso lo scudetto del post-lockdown, è stato decisivo. Sbagliare, o stare per sbagliare, e correggersi, è sempre indice di intelligenza e umiltà. Poteva essere il Milan di Ragnick, e invece ha continuato ad essere il Milan di Pioli, con 24 risultati utili consecutivi, e con, in questa stagione, 10 vittorie su 11. E’ un campionato anomalo, con le maledette defezioni del Covid, i tempi serrati del calendario, e le difficoltà assortite delle altre grandi. Per questo, non è un azzardo ritenere il Milan competitivo per il titolo. La maggioranza dei giocatori ha migliorato del 50%, in un anno, il suo rendimento. Concedetemi un solo dubbio: degli 11 avversari in caledario, solo Inter e Roma sono stati di pari forza. Urgono ancora, dunque, altri banchi di prova.