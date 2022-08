Carlo Nesti: “Milan e Roma sulla pista di decollo”

Fonte: di Carlo Nesti per TMW

La vigilia dell'inizio del torneo concede fiducia a chi sembrava più attardato in chiave di mercato. E' il Milan, che su una base di coralità e affiatamento, ha inserito il tuttocampista De Ketelaere. L'Inter stenta laddove il bilancio le chiederebbe un sacrificio, ed infatti mai come adesso, in difesa, necessita la conferma di Skriniar. La Juventus parte con un piede in campo, e uno in infermeria, e continua a fare i conti sia con gli acciacchi subiti, e sia con i gol incassati. Il Napoli ha perso il tasso tecnico garantito da Insigne e Mertens, e l'esigenza di contenere gli ingaggi obbliga Spalletti a puntare più sulle idee, che sugli ideatori. La Roma è la fiamma, che scalda di più, e Mourinho ha l’occasione di lasciare una impronta personale su individualità da fuoriserie: da Dybala ad Abraham, da Matic a Wijnaldum.