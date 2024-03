Caso Acerbi-Juan Jesus: nella prossima settimana la decisione del primo grado

Sono andate in scena nella giornata di ieri entrambe le audizioni del caso Acerbi-Juan Jesus. I due giocatori hanno infatti deposto le proprie dichiarazioni in video-chiamata al procuratore federale. Quella di Juan Jesus è stata un'audizione durata circa 40 minuti che il difensore del Napoli ha svolto da solo, senza nessun dirigenze al suo fianco, e durante la quale ha ribadito le dichiarazioni razziste che gli sarebbero state rivolte in campo dallo stesso Acerbi. Il giocatore dell'Inter, dal canto suo, è stato affiancato da Marotta per tutta la durata della call, nella quale ha fatto sapere che non c'era nulla di razzista nelle sue parole e nel suo atteggiamento.

Come riportato da Il Mattino, entro metà della prossima settimana si avrà la decisione di primo grado, dopo che si saranno valutate anche le dichiarazioni rilasciate dall'arbitro La Penna e l'audio del Var. Acerbi teme una squalifica di 10 settimane che comprometterebbe anche la sua partecipazione all'Europeo.