Caso Juve, giovedì la decisione del Consiglio di Stato. La FIGC teme una pioggia di ricorsi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nuovo capitolo del caso Juventus in settimana. In attesa del verdetto del 19 aprile sulla penalizzazione in classifica, giovedì arriverà infatti la decisione del Consiglio di Stato sulla nota 10940, la famosa "carta segreta" inviata dalla Covisoc alla Procura FIGC. I legali bianconeri hanno avuto già modo di visionarla, dopo che i giudizi di Palazzo Spada hanno bocciato la sospensiva richiesta dall'ufficio del dottor Chiné: la decisione di giovedì chiarirà se potrà essere utilizzata nel processo, sportivo e non, che interessa la società, anche se il suo impatto dovrebbe essere comunque marginale. E infatti il vero tema è diventato un altro.