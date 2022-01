Caso Kolo Muani: il Nantes si rivolge alla FIFA per contatti irregolari prima di gennaio

In casa Nantes tiene banco il caso Randal Kolo Muani. L'attaccante, che a fine stagione si libererà gratuitamente e che piaceva anche al Milan, ha trovato un accordo con l'Eintracht per la prossima stagione; l'intesa, però, sarebbe stata trovata prima dell'inizio delle contrattazioni con i giocatori in scadenza di contratto e per questo motivo il presidente Kita si è rivolto alla FIFA. Lo stesso Kita aveva trovato un accordo per cedere Kolo Muani al Friburgo a gennaio, evitando così di perderlo a zero. A riportarlo è RMC Sport.