Caso-Mbappé, L'Equipe: "Il PSG si sente tradito dal giocatore, proprietà furiosa"

Il polverone sollevato da Kylian Mbappé la scorsa settimana sarà difficile da spazzare via. Come riporta L'Equipe, dopo le indiscrezioni sul "mal di pancia" dell'attaccante francese, il Paris Saint-Germain sarebbe corso ai ripari e si sarebbe accordato con il giocatore per una

pubblica smentita. Ma la proprietà è "furiosa" con il giocatore: "Domenica è stato importante che Mbappé abbia negato di voler lasciare il PSG. La situazione, però, è sfuggita di mano: giocatore e club hanno convenuto che le acque dovevano essere calmate, in modo che la squadra potesse terminare la prima parte di stagione in un'atmosfera serena", scrive il quotidiano. ."La proprietà si sente tradita da Mbappé. Il calciatore si sente tradito dalle promesse non mantenute e il PSG condivide la stessa sensazione dopo aver ceduto a tutte le sue richieste, che vanno anche al di là degli aspetti sportivi".