Caso Tomori-Colombo, Giaccherini sul mancato intervento del VAR: "Va bene non intervenire su ogni giallo, ma se determina un’espulsione bisognerebbe rivedere la norma"

La vittoria del Milan sul campo dell’Empoli non è passata inosservata, ma oltre al risultato ha fatto discutere la direzione di gara dell’arbitro Pairetto e della coppia al VAR Serra-Chiffi. Tre gli episodi principali finiti nel mirino delle polemiche, con decisioni che hanno acceso il dibattito. Il primo caso riguarda il duro intervento di Liberato Cacace su Kyle Walker, che non è stato sanzionato con un cartellino giallo nonostante la revisione del VAR. “Non c'è grande intensità, però in velocità normale è brutto”, si sente dire nella comunicazione tra Serra e Chiffi, prima che il check venga completato senza ulteriori provvedimenti.

L’episodio più controverso è però l’espulsione di Fikayo Tomori. Il difensore rossonero ha ricevuto il secondo cartellino giallo per un fallo su Lorenzo Colombo, ma l’attaccante dell’Empoli era partito in posizione irregolare. Tuttavia, essendo una doppia ammonizione e non un rosso diretto, il VAR non è potuto intervenire per correggere la decisione di Pairetto. Elenito Di Liberatore, membro del CAN, ha spiegato la situazione: "Se fosse stato un rosso diretto, il VAR sarebbe intervenuto. Ma in caso di doppia ammonizione il protocollo non lo consente".

Durante la puntata di Open VAR su DAZN, anche Emanuele Giaccherini e Ciro Ferrara hanno espresso dubbi sul regolamento. “Va bene non intervenire su ogni giallo, ma se determina un’espulsione bisognerebbe rivedere la norma”, ha sottolineato Giaccherini, mentre Ferrara ha aggiunto: “Questa situazione va portata all’attenzione dell’IFAB, è troppo punitiva per il giocatore”. Di Liberatore ha ribadito che ogni anno il regolamento viene aggiornato per migliorare il sistema, ma il dibattito resta aperto.