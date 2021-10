Caso Vlahovic, Biraghi: "Non esiste nessun problema. È lo stesso giocatore di sempre"

Sappiamo che molte squadre seguono con particolare interesse la vicenda che riguarda Dusan Vlahovic e il mancato rinnovo di contratto con la Fiorentina. Fra queste ci potrebbe essere anche il Milan. Al termine di Venezia-Fiorentina di ieri sera (match terminato con la vittoria dei veneti per 1-0), Cristiano Biraghi ha parlato del compagno di squadra ai microfoni di DAZN. Biraghi ha detto: “Non esiste nessun problema Vlahovic. Lui è lo stesso di sempre e non è cambiato. Lo conosco da 5 anni e vi dico che non ci sono problemi. Quando siamo andati sotto la curva, siamo andati a salutare i tifosi che hanno fatto tanti chilometri per supportarci e abbiamo deciso di regalargli le nostre maglie visto che non siamo stati capaci di regalargli la vittoria”.