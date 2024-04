Cassano: "A Theo bisogna dare 5 giornate di squalifica, stava spaccando il cranio ad Almqvist"

Antonio Cassano, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, dice la sua sullo scontro di gioco avvenuto tra Theo ed Almqvist nel secondo tempo di Milan-Lecce. Queste le sue dichiarazioni:

“È semplice, a Theo Hernandez bisogna dare 5 giornate di squalifica perché questa è una ginocchiata voluta. Io ho fatto il calciatore, l’ha preso e gli stava spaccando il cranio. No? Non è che decidi te Bergonzi, il calciatore l’ho fatto io”.

Dopo le dichiarazioni dell’ex calciatore barese in studio cala qualche secondo di silenzio. Toglie tutti dall’imbarazzo l’ex arbitro Bergonzi, che incalza Cassano: “E io ho fatto l’arbitro. L’ho guardato tante volte, non è un intervento voluto, è un intervento fortuito per il quale bisognava fermare il gioco perché ha colpito la testa. Ma se il tuo giudizio è questo va bene e la finiamo lì. Il tuo giudizio però è il tuo giudizio, ok? Come quando eravamo in campo”.