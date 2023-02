Cassano: "Il Milan è a -2 dall'Inter con una rosa non all'altezza di Inter, Juve o altre squadre"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente come di consueto sulla ‘Bobo TV’, Antonio Cassano ha parlato così del momento vissuto dal Milan alla luce della vittoria sul Torino: “Ad oggi il Milan è al terzo posto, è a -2 dall'Inter che è seconda e con una rosa non all'altezza di Inter, Juve o altre squadre. Se poi dovesse arrivare settimo sicuramente possiamo dire che ha fatto un campionato meno buono ma in linea con le sue aspettative. Il Milan finora ci ha abituato troppo bene”, ha concluso.