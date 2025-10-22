Cassano: "Leao prima o seconda punta? Resta comunque scarso"

L'ex attaccante rossonero Antonio Cassano, a Viva el Futbol, è tornato a parlare nuovamente di Rafael Leao, criticandolo anche dopo la doppietta decisiva contro la Fiorentina: "Può giocare da prima o seconda punta o da esterno, ma Leao è un giocatore scarso perchè non ha l'idea di calcio, incespica, cade da solo, ma si atteggia, vuol sembrare Ronaldinho, vuol sembrare una star. E' scarso e continua ad essere scarso.

Nico Paz ha vinto da solo contro la Juve e gli hanno dato mezzo voto in meno di Leao è stato impalpabile e irriconoscibile. Qualcuno me lo deve spiegare".