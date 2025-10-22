Champions League, le gare in programma stasera

Champions League, le gare in programma staseraMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 17:40News
di Federico Calabrese

Continuerà questa sera il programma della terza giornata di Champions League con diverse partite da palinsesto. Per le italiane sfide importanti, la Juventus a Madrid contro il Real mentre l'Atalanta ospiterà lo Slavia Praga.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Athletic Bilbao-Qarabag

Galatasaray-Bodo Glimt

Atalanta-Slavia Praga

Bayern Monaco-Club Bruges

Chelsea-Ajax

Eintracht Francoforte-Liverpool

Monaco-Tottenham

Real Madrid-Juventus

Sporting Lisbona-Marsiglia