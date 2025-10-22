Ventola: "Leao non può giocare da prima punta. Voglio vedere quando Allegri avrà la rosa al completo..."

vedi letture

Intervenuto a Viva el Futbol, Nicola Ventola, ex attaccante, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao e sulla sua posizione in campo: "Secondo me Leao da prima punta non può giocare. Per questo sono curioso di vedere quando Allegri avrà la rosa al completo verrà confermata la mia teoria secondo cui quello che rischia più di tutti di restare fuori è Pulisic. L'americano per me è il giocatore più indispensabile per questa squadra se deve attaccare".