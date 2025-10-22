Verso Milan-Pisa: l'ultima sfida in Serie A risale al 1991
Venerdì sera il Milan ospiterà il Pisa a San Siro nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Nel massimo campionato italiano, le due squadre non si affrontano da parecchi anni: l'ultima volta risale infatti al 14 aprile 1991 quando la squadra rossonera di Arrigo Sacchi vinse 1-0 in casa de toscani grazie ad un gol di Paolo Maldini. L'ultimo precedente a San Siro, invece, è datato 23 gennaio 1991 (Milan-Pisa 1-0, rete di Massaro).
Questo il tabellino di quel Pisa-Milan riportato da magliarossonera.it:
PISA-MILAN 0-1
Reti: 66' P. Maldini
PISA: Simoni, Dianda, Lucarelli, Larsen, Calori, Bosco, Neri, Simeone, Padovano, Dolcetti (88' Fiorentini), Piovanelli (55' Marini) - All.: Giannini
MILAN: S. Rossi, Costacurta (46' Tassotti), P. Maldini, Rijkaard, F. Galli, Baresi, Simone (67' Ancelotti), Donadoni, Van Basten, Gullit, Evani - All.: Sacchi
Arbitro: Beschin
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan