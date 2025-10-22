Verso Milan-Pisa: l'ultima sfida in Serie A risale al 1991

Venerdì sera il Milan ospiterà il Pisa a San Siro nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Nel massimo campionato italiano, le due squadre non si affrontano da parecchi anni: l'ultima volta risale infatti al 14 aprile 1991 quando la squadra rossonera di Arrigo Sacchi vinse 1-0 in casa de toscani grazie ad un gol di Paolo Maldini. L'ultimo precedente a San Siro, invece, è datato 23 gennaio 1991 (Milan-Pisa 1-0, rete di Massaro). 

Questo il tabellino di quel Pisa-Milan riportato da magliarossonera.it:

PISA-MILAN 0-1

Reti: 66' P. Maldini

PISA: Simoni, Dianda, Lucarelli, Larsen, Calori, Bosco, Neri, Simeone, Padovano, Dolcetti (88' Fiorentini), Piovanelli (55' Marini) - All.: Giannini

MILAN: S. Rossi, Costacurta (46' Tassotti), P. Maldini, Rijkaard, F. Galli, Baresi, Simone (67' Ancelotti), Donadoni, Van Basten, Gullit, Evani - All.: Sacchi

Arbitro: Beschin
 