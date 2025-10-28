Cassano no stop: “Squadre di Allegri senza idee. I trofei non mi interessano”

Nell'appuntamento settimanale di "Viva el futbal", podcast di Adani, Ventola e Cassano, proprio quest'ultimo si è espresso a seguito della partita giocata venerdì scorso tra Milan e Pisa, ricalcando il suo cavallo di battaglia che porta avanti ormai da diversi anni ovvero che Allegri è un allenatore incapace e fortunato. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Mourinho e Allegri hanno vinto, ma i trofei se li mettessero nel c**o. Allegri non lo metto neanche minimamente in paragone con Conte, con Gasperini, con lo stesso Sarri. Le loro squadre hannno un'identità, le squadre di Allegri fanno un goal e si chiudono dietro la linea della palla, non hanno idee, non hanno svolgimento di azioni e di squadra, perchè lui non migliora nessuno".

Se, come giusto e sacrosanto che sia, le opinioni di tutti vanno rispettate in quanto tali, almeno sull'ultima frase qualcosa da ridire ci sarebbe. Perchè può non piacerti lo stile di gioco, la sua filosofia, il suo approccio alle partite, ma dire che nessuno è migliorato sembra un filino fuori contesto, soprattuto dopo queste prime 8 partite al Milan. Non dimentichiamoci, giusto per citarne uno, le prestazioni di Pavlovic dell'anno scorso, che è passato da difensore disordinato e non attento a colonna portante della difesa. Gli stessi Tomori e Gabbia, Bartesaghi che quest'anono sta giocando più partite dal primo minuto e sta convincendo sempre di più, e tanti altri.