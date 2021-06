Cassano ricorda gli allenamenti con Seedorf: "C'erano giorni in cui non aveva voglia. E con Allegri apriti cielo..."

Antonio Cassano, ex giocatore rossonero, ha raccontato un aneddoto riguardante Clarence Seedorf e Massimiliano Allegri durante gli allenamenti a Milanello. Queste le parole del calciatore barese in live su Twitch alla Bobo TV, evidentemente divertito mentre raccontava: "Seedorf aveva una qualità immensa, ma c’erano giorni in cui non aveva voglia. Prendeva la palla, alzava le braccia e diceva: “Oggi non è giorno di allenamento, andiamo”. Non voleva allenarsi più, andava via (ride, ndr). E con Allegri apriti cielo… Casino, litigi: “Vai te fuori dalle palle, fai allenare noi”. E Clarence rispondeva: “No no, io qua devo gestire bene la situazione”. “Obama, mi hai rotto il cazzo, vai fuori dai coglioni” diceva Allegri".