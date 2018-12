Castillejo a Sportmediaset: "Suso gran giocatore, normale ci sia concorrenza. Higuain? Presto tornerà a segnare"

Samu Castillejo è stato intervistato da Sportmediaset per parlare del momento in casa rossonera.

Sui pochi gol segnati: "Chiaro che non stiamo attraversando un periodo positivo in fatto di gol come ci piacerebbe, ma il calcio cambia velocemente e non di à il tempo di pensare alla partita della scorsa settimana. Perché sabato vogliamo un altro tipo di finale in casa contro una grande squadra speriamo di fare un buon risultato e fare un passo avanti per l'obiettivo Champions League".

Sulla posizione: "Ho giocato tre anni a destra ma va bene anche a sinistra o come seconda punta. L'importante è aiutare la squadra e ottenere il massimo dei risultati, aspetto la mia occasione. È Suso che mi toglie spazio? (ride, ndr) No no, lui è un grande giocatore, normale ci sia concorrenza di qualità in una squadra come questa".

Su Higuain: "Il Pipita è uno abituato a fare gol, presto tornerà a segnare. Ci aiuta dentro e fuori dal campo, e dobbiamo farlo anche noi come squadra verso di lui".