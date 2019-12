Castillejo, da utile riserva a oggetto del mistero rossonero

Forse sarà stato il biondo capello oppure la nazionalità iberica abbinata al numero 7, ma più di qualche tifoso aveva pensato che Castillejo potesse replicare quanto fatto da Deuolfeu nei 6 mesi di Milan. E invece? Invece l'esterno ex Villareal è stato un giocatore capace di qualche buono spunto e qualche giocata rilevante su uno sfondo di mediocre monotonia. Arrivato ad Agosto del 2018, Castillejo nella scorsa stagione è stato autore di una buona annata coincisa con 48 presenze totali, 4 gol e 4 assist tra campionato e coppe. Numeri non entusiasmanti ma nemmeno pessimi per una riserva dichiarata che spesso è stata utile per far rifiatare i titolari Suso e Calhanoglu. In questa stagione dopo un precampionato da titolare nelle gerarchie di Giampaolo, l'esterno spagnolo è stato lanciato come titolare nella prima ad Udine salvo poi scrivere sui seggiolini della panchina il proprio nome. Da Udine in avanti Castillejo si è alzato ed è sceso in campo solo 7 volte per pochissimi minuti che non hanno contribuito a chiarire l'utilità dell'esterno rossonero. In una stagione deludente in cui il reparto offensivo è lo specchio della crisi rossonera, Castillejo deve dimostrare di essere una riserva affamata desiderosa di convincere Pioli che può essere un calciatore affidabile da cui ripartire.