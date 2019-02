Castillejo favorito per sostituire Suso: lo spagnolo non gioca titolare in Serie A da Milan-SPAL

Samu Castillejo è il favorito per sostituire lo squalificato Suso nella sfida di venerdì contro l'Empoli. Qualora Gattuso scegliesse proprio lo spagnolo ex Villareal, il numero 7 rossonero tornerebbe titolare in campionato dopo quasi 2 mesi. L'ultima dal primo minuto di Castillejo in Serie A risale al 29 dicembre, quando il classe '95 fu schierato dall'inizio contro la SPAL e realizzò anche un gol. Da allora il calciatore iberico ha giocato titolare nelle gare delle altre competizioni: le due di Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana.