Ceccarini: "Ibra, in Italia Milan o Bologna. Rossoneri a caccia di rinforzi: Demiral in difesa, Xhaka o Strootman a centrocampo"

Il campione svedese non ha fretta di decidere, sceglierà il suo futuro solo poco prima di Natale. La situazione al momento è questa. Il Bologna in Italia è l’unico club che sta trattando con lui. Il grande rapporto con Mihajlovic è sicuramente un grande aiuto ma è chiaro che per il club rossoblù lo sforzo economico è importantissimo. Il desiderio di Zlatan è tornare in Italia e quindi la pista va tenuta sotto stretto controllo. Anche il Milan è pronto a scendere in campo. Non lo ha ancora fatto ma ci sta pensando seriamente. Per fare questa operazione serve anche qualche uscita e a gennaio in partenza ci sono Kessié, Rodriguez e Borini. Per convincere Ibrahimovic serve almeno un anno e mezzo di contratto. Più defilato in questo momento è il Napoli, che si sta concentrando soprattutto sui rinnovi e su altri affari futuribili come quelli di Berge del Genk e Haaland del Salisburgo. Resto al Milan perché in vista del mercato invernale c’è una riflessione in atto anche a centrocampo. Qui sono al vaglio varie opzioni. La prima porta a Granit Xhaka dell’Arsenal, che tra l’altro anche Gazidis conosce molto bene. Un altro profilo da seguire è Strootman, che il Marsiglia potrebbe lasciar partire In prestito con diritto di riscatto. Anche in difesa i rossoneri vorrebbero fare qualcosa. Dopo averci provato in estate l’idea principale è quella di Demiral, che però costa tanto, ma non è da escludere un tentativo per Rugani. Tornando per un attimo all’attacco, va tenuta in considerazione anche l’ipotesi Kean. Il Milan insomma è alla finestra.