Ceccarini: "Il Milan ripensa a Taremi. Dominguez se parte Krunic"

Il Milan è sempre a caccia di un giocatore da affiancare a Giroud. La situazione non è semplice visto che ormai manca anche molto poco alla chiusura del mercato. Dopo aver cercato di capire i margini di manovra su Ekitike e Broja, il club rossonero si sta muovendo anche in altre direzioni. Non è da escludere allo stato attuale anche un tentativo per Taremi del Porto.

Il problema resta però la valutazione intorno ai 25 milioni di euro.Se alla fine non dovesse essere trovato il profilo giusto potrebbe rimanere Colombo, che resta un obiettivo del Monza. Il Milan continua a fare muro su Krunic, al momento non ci sono stati rilanci da parte del Fenerbahce e quindi non si registrano novità. In caso di una sua partenza last minute, il primo nome sulla lista rimane quello di Dominguez del Bologna in scadenza di contratto 30 giugno 2024.