Ceccarini: "Milan, obiettivo il riscatto Bakayoko. Occhio sempre a Carrasco"

La strada è quella giusta. Il Milan grazie anche al grande lavoro di Gattuso è in piena zona Champions League e se questo dovesse essere il traguardo finale, il mercato estivo ne beneficerebbe sicuramente. Anche perché Leonardo e Maldini stanno già facendo le loro valutazioni. Uno degli obiettivi è riscattare Bakayoko, che dopo una normale fase di ambientamento sta disputando un’ottima stagione. È diventato un punto di riferimento importante, per acquistarlo servono 35 milioni di euro. Difficilmente il Chelsea farà sconti e quindi la Champions è fondamentale per permettere al Milan di conservare questo fondamentale patrimonio tecnico. Senza dimenticare che per l’attacco si continua a lavorare forte su Saint Maximin del Nizza. In vista del prossimo anno occhio anche a Carrasco, che a gennaio è stato vicino a lasciare il Dalian. Magari a condizioni particolarmente favorevoli potrebbe tornare d’attualità sia per il Milan ma anche per l’Inter.