Ceccarini: "Milan: Renato Sanches in pole, idea Veretout. Pronto l'affondo per Botman"

Il Milan sta pensando già da tempo al dopo Kessié. La trattativa per il suo rinnovo si è completamente arenata e per questo il club rossonero è alla ricerca della soluzione migliore. Il centrocampista della Costa d’Avorio è a un passo dall’addio, a oggi la soluzione più probabile è il Barcellona che è pronto a mettere sul piatto della bilancia uno stipendio intorno ai 7 milioni di euro a stagione. E adesso attende una risposta dal giocatore. Insomma il futuro sembra segnato ed è per questo che il Milan è sempre molto attivo. Il primo nome della lista resta quello di Renato Sanches ma esistono anche alcune alternative. Un’idea porta a Jordan Veretout. Già nell’estate del 2019 il club rossonero aveva provato ad acquistarlo dalla Fiorentina. È insomma un’altra pista da non trascurare. Intanto il Milan è pronto all’affondo finale per Botman. Con gli agenti del centrale olandese è già stato raggiunto un accordo ora serve trovare quello con il Lille ma la volontà del giocatore è chiara. Servirà un grande investimento, almeno 30 milioni di euro.