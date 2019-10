Ceccarini: "Una partita che vale una stagione. Giampaolo è a un bivio"

Niccolò Ceccarini, noto giornalista di Sportmediaset, su Tuttomercatoweb.com ha parlato del momento attuale del Milan ed in particolare di Marco Giampaolo: "C’è una partita che vale una stagione o quasi. Dopo 6 giornate di campionato Genoa-Milan è uno spartiacque per Andreazzoli e Giampaolo. Ed è incredibile soprattutto la situazione del Milan Il rendimento dei rossoneri è inspiegabile, 2 vittorie e 4 sconfitte, le ultime 3 consecutive, ma soprattutto una squadra in crisi, ancora a caccia di un’identità. E questa è la cosa più preoccupante. Giampaolo è decisamente a un bivio, serve un successo a Marassi altrimenti l’avventura rischia di essere al capolinea. Dispiace che lui e Andreazzoli si trovino in questa situazione. Avrebbero bisogno ancora di tempo, ma i risultati vengono prima di tutto e quindi sarà un sabato di passione per entrambi. Se le cose dovessero precipitare difficilissimo capire a oggi l’eventuale alternativa in casa rossonera."