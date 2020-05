Centenaro (ECA): "Situazione molto delicata, calcio dilettanti a rischio"

Michele Centenaro, segretario generale dell’ECA (l’associazione dei club europei), analizza la possibile ripresa dei campionati in una intervista concessa a polesine24.it: “La situazione é molto delicata, per alcuni versi direi ‘esistenziale’. Credo che il calcio di alto livello saprà superare la crisi, non senza scossoni, ma più giù, nella piramide il rischio per il calcio di base é altissimo. Senza un adeguato supporto dalle federazioni regionali, dai comuni e dalle comunità stesse molti club rischiano di sparire. E' un problema sociale oltre che sportivo. Protocolli diversificati? Il virus é lo stesso quindi le procedure dovrebbero essere tali. Le misure saranno però molto dettagliate e necessiteranno di risorse cui non molti club riuscirebbero a far fronte. Credo dunque che i dilettanti dovranno darsi più tempo per ripartire e nel frattempo i medicinali in caso saranno più efficaci e risolutivi. Credo che l’attuale incertezza sia il vero problema in questo momento. I club sono sotto stress e non riescono a pianificare una ripresa. Molti potrebbero rimanere schiacciati da questa incertezza”.