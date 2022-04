Cerruti sulla Gazzetta: "L’idea di un nuovo impianto soltanto per il Milan sarebbe il miglior biglietto da visita per Investcorp"

MilanNews.it

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti ha commentato così il possibile cambio di proprietà al Milan che potrebbe passare nella mani di Investcorp: "Chi arriva deve avere l’ambizione di fare meglio di chi lascia. È vero che non bisogna sfiorare nuovi disastri a livello economico, ma non bisogna neppure accontentarsi di partecipare alla Champions, considerando un successo il quarto posto anche dopo essere arrivati secondi in campionato. Sarebbe bello, quindi, se al primo tweet di congratulazioni Mohammed Alardhi facesse seguire promesse di nuovi trionfi che mancano da troppo tempo. A patto di ottenerli poi, come fece Berlusconi che si presentò a Baresi e compagni dicendo che avrebbe costruito una squadra capace di vincere in Italia, in Europa e nel mondo. L’idea di un nuovo impianto soltanto per il Milan sarebbe il miglior biglietto da visita per la futura proprietà. Anche se il quadro, e cioè la squadra, dovrà sempre essere più importante della cornice e cioè dello stadio".