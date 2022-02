Cesare Maldini, il ricordo del Milan nel giorno del suo compleanno

"Ricordiamo Cesare Maldini nel giorno del suo compleanno". È il messaggio che il Milan ha dedicato sui propri canali social al grande ex capitano rossonero, scomparso nel 2016. Oggi, nel giorno del derby, Cesare Maldini avrebbe compiuto 90 anni.

Remembering the Father of the Maldini dynasty



Ricordiamo Cesare Maldini nel giorno del suo compleanno #SempreMilan pic.twitter.com/mR6AXC9zuD